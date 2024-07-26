ارتفاع معدل القتل في العراق خلال حزيران 50% مقارنة بالأشهر السابقة

2024-07-26 22:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، بارتفاع معدل القتل في العراق خلال حزيران 50% مقارنة بالأشهر السابقة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد الجرائم الجنائية في العراق خلال شهر حزيران الماضي ارتفع لأعلى مستوى منذ 4 اشهر حيث جاء بالمرتبة الثالثة بعدد الجرائم بعد كل من شهر كانون الثاني وشباط".

وأضاف أن "عدد ضحايا الجرائم الجنائية بلغ 40 قتيلا بعد ان كانت تتراوح بين 23 و29 خلال أشهر ايار ونيسان واذار، فيما كان عدد القتلى في كانون الثاني 46 وفي شباط 44، وفقا لبيانات عالمية مختصة بتتبع الجرائم الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "وفقاً لذلك يعني ان معدل القتل في العراق في شهر حزيران ارتفع 50% مقارنة بمعدل الاشهر الثلاثة التي سبقته".