2024-07-26 22:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجمع مختصون من خلال قراءة خرائط الطقس على تسجيل البلاد لدرجات حرارة منخفضة أو اقل من معدلها المعتاد في شهر آب مقارنة بالسنوات الماضية.

وتوقع مختصون أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم لتسجل درجات الحرارة في وسط البلاد مستوى 42° اي بفارق 4 درجات عن العظمى في هذا الاسبوع وهي 46°مئوية.

أما بصورة عامة عن شهر آب، فمن المتوقع ان يكون دون المعدل الطبيعي لدرجة الحرارة في العراق، بسبب سيطرة منخفض جوي على طبقات الجو العليا في اغلب مناطق الشرق الأوسط مع وجود هواء بارد في طبقات الجو العليا للأرض، والتي سوف تعمل على خفض درجة الحرارة هذه الفترة.

وحتى الايام الثلاث القادمة فستكون مشمسة ومعتدلة بعموم مناطق العراق مع بعض الغيوم احيانا في اغلب الاقسام الشرقية الجبلية من شمال العراق جهة اربيل والسليمانية وستكون درجات الحرارة كالاتي:

بغداد 44

ديالى 44

صلاح الدين 40

الموصل 39

اربيل 40

دهوك 37

كركوك 40

السليمانية 39

الانبار 41

الرطبة 36

النجف 44

كربلاء 44

بابل 44

الديوانية 45

واسط 44

ميسان 45

ذي قار 46

المثنى 45

البصرة 46