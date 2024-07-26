بارزاني يعبر عن سعادته بحضور افتتاح أولمبياد باريس: روحها الملهمة تجمع العالم

2024-07-26 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن سعادته لحضور حفل افتتاح أولمبياد باريس، ولقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيدة فرنسا الأولى.

وقال بارزاني في تغريدة له على موقع أكس، تابعتها وكالة شفق نيوز: "أنا سعيد بلقاء الرئيس ايمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون، وحضور حفل افتتاح أولمبياد باريس".

وأضاف أن "الألعاب تشكل عرضاً رائعاً للوحدة العالمية، وقد أظهرت باريس مرة أخرى روحها الملهمة في جمع العالم معاً".

وشارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، كأحد الشخصيات البارزة والزعيم الإقليمي الوحيد في هذا الحدث العالمي.

وتمثل هذه المشاركة علامة فارقة في العلاقات الدولية وإبراز إقليم كوردستان على الساحة العالمية، كما تعكس دور الرئيس نيجيرفان بارزاني كزعيم إقليمي وطرف فاعل ومؤثر في الساحة الدولية.

وحضور نيجيرفان بارزاني يعكس العلاقات القوية بين إقليم كوردستان وفرنسا، باعتبارها أحدى الدول الداعمة لكوردستان في مختلف المجالات، ترى في مشاركة بارزاني فرصة لتعزيز هذه العلاقات.

كما أن التفاعل مع القادة العالميين يتيح لبارزاني فتح أبواب لمزيد من التعاون والاستثمار في الإقليم، حيث أن المشاركة في حدث عالمي كبير مثل الأولمبياد يعزز من صورة إقليم كوردستان على الصعيد الدولي، ويُظهر قدرته على لعب دور فعّال في الأحداث العالمية الكبرى.