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الأولمبياد تبدأ باستعراض في نهر السين ومعالم باريس التاريخية (صور)

الأولمبياد تبدأ باستعراض في نهر السين ومعالم باريس التاريخية (صور)
الأولمبياد تبدأ باستعراض في نهر السين ومعالم باريس التاريخية (صور)
2024-07-26 22:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  متابعة

انطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز، ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان، في استاد دو فرانس، قبل العرض غير المسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية.


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وضم القارب الأول الذي عبر نهر السين بعثة اليونان التي تعتبر مهد الألعاب الحديثة، قبل أن تتبعه قوارب الوفود الأخرى في مستهل احتفال شاركت فيه المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا.

وللمرة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، ويشاهده 320 ألف متفرج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

وتواجد الرياضيون من 205 دول على متن 85 عبّارة وقارباً في عرض امتد 3 ساعات و45 دقيقة، في ظل إجراءات أمنية مشدة بعد ساعات من تعرض شبكة القطارات السريعة لأعمال "تخريب".

وأثار العرض عدة تساؤلات وتقلبات، منذ نشوء فكرة ترك موقع الملعب "الآمن" لمصلحة زرع المدرجات على ضفاف النهر.

 وتراجع العدد الأساسي المقترح تدريجاً ليصبح 320 ألف متفرج، 220 ألفاً منهم على ضفاف النهر مجاناً و100 ألف بطاقة مدفوعة بالقرب من النهر.


وقبل ساعات من مراسم الافتتاح، تعرضت شبكة القطارات السريعة لهجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها، تسبب باضطرابات شديدة وطال 800 ألف راكب مع إلغاء 25% من رحلات أيضاً لقطارات يورسوتار بين لندن وباريس. وقال مُشغل القطارات في بيان "الحالة ستكون مماثلة"، السبت والأحد.


المصدر: وكالات


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