رئيس الجمهورية يلتقي ماكرون ويؤكد على تعزيز العلاقات بين البلدين

2024-07-26 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "لقد كان شرفًا كبيرا أن ألتقي الرئيس إيمانويل ماكرون والسيدة بريجيت ماكرون في باريس، على هامش الألعاب الأولمبية. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية نؤكد إيماننا العميق بأهمية الرياضة في تعزيز الصداقة والمحبة والسلام داخل المجتمع الدولي".