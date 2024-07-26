اجتماع في بغداد يضم 4 دول يؤكد على دعم مشروع طريق التنمية

2024-07-26 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واععقدت اللجنة التنسيقية للأطراف الأربعة (العراق، تركيا، الإمارات وقطر)، اجتماعها الثاني في مقر الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، فيما اكدت ضرورة دعم مشروع طريق التنمية.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النقل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة التنسيقية للأطراف الأربعة (العراق، تركيا، الإمارات وقطر)، عقدت اجتماعها الثاني في مقر الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، بحضور مدير عام السكك يونس الكعبي، ومدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة النقل التركية والوفد المرافق الى جانب مشاركة الجانبين القطري والإماراتي عبر تطبيق zoom، للاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة مشروع طريق التنمية، تمهيدا للاجتماع الوزاري المُرتقب في العاصمة التركية أنقرة.وأضاف ، ان "الاجتماع حضره الى جانب ممثلي التكتل الرباعي، ممثل عن وزارة الخارجية العراقية، والسفير التركي في بغداد"، مشيرا الى ان " الكعبي، استهل الاجتماع بنقل تحيات وسلام دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني للسادة الحاضرين، واهتمامه العالي بمشروع طريق التنمية والتأكيد على ضرورة التواصل مع جميع الدول الاعضاء بشأن هذا الملف".وتابع ، ان "اللجنة التنسيقية اتفقت خلال الاجتماع على ضرورة دعم مشروع طريق التنمية بكل الإمكانات المتوفرة لهذه الدول والتأييد المُطلق من الدولة العراقية لانجاز هذا المشروع. كما ناقشت اللجنة القضايا الفنية والدبلوماسية وكيفية المُضي قدمًا في تنفيذ المُذكرة".ولفت الى ان "الاجتماع أكد على اهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين العراقي والتركي والاجتماعات المتتالية التي يجريها معالي وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي للتباحث بشأن المشروع وتسريع وتيرة العمل وحرص دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني على المتابعة اولا بأول".وطبقا للبيان، فقد بحث المجتمعون مقررات الاجتماع الاول وآخر ماتوصلت اليه دراسات الجدوى والتصاميم للمشروع والموديل الاقتصادي حسب رؤية شركة (أوليفر وايمن) والتي تم التعاقد معها قبل ايام.من جانبه، اكد مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي على ان بداية شهر (آب) سيتم الاعلان عن استكمال اكساء الطبقة الاولى للطريق الرابط بين (ميناء الفاو والنفق المغمور) بطول 51 كيلو مترا، إضافة الى مشروع النفق المغمور و المباشرة بعمليات الفحص والتحليل للكتل الكونكريتية وعمليات التغليق والتجهيز لغرض الفحص والتي سيتم اجراؤها في شهر ايلول المقبل حسب مامخطط له وستبدأ عمليات التعويم للكتل الكونكريتية نهاية هذا العام.واستعرض الدكتور الفرطوسي اهمية ميناء الفاو الكبير ونسب الانجاز في مشاريعه الخمسة ،حيث أكد أن العمل بمشروع الارصفة الخمسة (احد مشاريع الميناء)، سينتهي خلال شهر (تشرين الأول) من العام الجاري، وسيُعلن رسمياً عن انتهاء تنفيذ الاعمال في المشروع.وذكر ان العمل في القناة الملاحية يتصاعد واصبح يتجاوز المخطط لهُ بعد ان شرعت الحفارة الخاصة بالمشروع في العمل منذ بداية شهر حزيران ولا تزال تواصل اعمالها.واختتم الفرطوسي حديقه خلال الاجتماع بتأكيده على ان الربع الاخير من السنة القادمة 2025، سيشهد انتهاء العمل بالمشاريع الأربعة، كون المشروع الخامس (الأرصفة الخمسة) سيعلن عنه هذا العام 2024.