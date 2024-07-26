أهالي طوزخورماتو يرفضون قرار الغاء الحشد التركماني: سنقطع الطريق الدولي ونعتصم

2024-07-26 23:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب عدد من أهالي قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، مساء يوم الجمعة، بضرورة التراجع عن قرار إلغاء محور الشمال / قوة التركمان، مهددين بقطع الطرق والاعتصام حتى الغاء القرار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من اهالي سكان قضاء الطوز عقدوا مؤتمرا طالبوا فيها المرجعيات السياسية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بضرورة ايقاف قرار إلغاء قيادة عمليات محور الشمال قوة التركمان، وان عملية الغاء قيادة عمليات محور الشمال قرار غير صائب.

وأضاف أن اهالي قضاء طوز خورماتو هددوا بقطع الطريق الدولي بين كركوك وبغداد واعتصامات مفتوحة للعدول عن قرار إلغاء قيادة عمليات محور الشمال أو دمجها مع قيادة العمليات لان أهالي طوزخورماتو قدموا اكثر من الف شهيد في عمليات ات تحرير المناطق التركمانية.

وتابع أن مطلب الأهالي هو الإبقاء على قيادة عمليات محور الشمال قوة التركمان ورفض اي قرار بالغاء او دمجها مع اي قيادة.

وكان مصدر أمني في الحشد الشعبي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن قراراً صدر بإلغاء قيادة عمليات محور الشمال "قوة التركمان" المتمركزة في محافظتيّ كركوك وصلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "القرار صدر من رئاستيّ هيئة الحشد الشعبي والأركان بإلغاء قيادة عمليات محور الشمال (قوة التركمان) التي كان يرأسها أبو رضا النجار والتي تنتشر تشكيلاتها وألويتها في محافظتيّ صلاح الدين وكركوك".

وأضاف المصدر أن "القرار صدر من رئاسة هيئة الحشد من دون تحديد الأسباب الموجبة لإلغاء قيادة العمليات".

وتشكلت قوة الحشد التركماني "محور الشمال" بالتزامن مع قرار تشكيل هيئة الحشد الشعبي عندما احتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي العديد من المحافظات وسيطروا عليها.

وتتولى قوة الحشد التركماني حماية المناطق التركمانية في صلاح الدين وكركوك وشاركت في العديد من معارك تحرير المناطق من سيطرة تنظيم داعش في صلاح الدين وكركوك ونينوى.