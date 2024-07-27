2024-07-27 00:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إنقاذ 60 نزيلاً من جنسيات مختلفة، إثر اندلاع حريق داخل فندق “الاتحاد”، الذي فيه تشييد بألواح السندويج بنك وتغليف الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ ستين نزيلا من جنسيات مختلفة بالتزامن مع السيطرة وإخماد حادث حريق […]

ظهرت المقالة حريق في كربلاء.. إنقاذ 60 نزيلاً من جنسيات مختلفة داخل فندق مخالف للتعليمات أولاً على ايشان.