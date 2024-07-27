2024-07-27 00:12:07 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الحرس المدني الإسباني ضبط أربعة أطنان من الكوكايين عثر عليها في ميناء برشلونة في إطار مكافحة عصابة إجرامية. وبدأت الشرطة الإسبانية في عام 2023 تحقيقا مع شركة تنقل حاويات الأرز من باراغواي إلى برشلونة. وخلال عملية تفتيش أخرى، عثر ضباط تطبيق القانون الإسبان على المخدرات. […]

ظهرت المقالة الأكبر في برشلونة.. العثور على أربعة أطنان من الكوكايين في حاويات الأرز أولاً على ايشان.