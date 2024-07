2024-07-27 00:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات يوميا في مناطق متفرقة من المحافظة، اعتبارا من يوم غد السبت 27 يوليو 2024 ولمدة يومين. وأوضحت المديرية في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن الانقطاع سيبدأ من الساعة الخامسة فجرا، وسيشمل مناطق في...

The post ذي قار: انقطاع التيار الكهربائي 4 ساعات يوميا في سوق الشيوخ والعكيكة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.