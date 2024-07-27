رسميا.. ماكرون يعلن افتتاح أولمبياد باريس 2024

2024-07-27 01:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، افتتاح النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحديثة.وقدمت العاصمة الفرنسية باريس عرض افتتاح غير مسبوق أقيم على نهر السين، للمرة الأولى بعيدا عن الملعب الرئيس.ويشارك حوالي 10 آلاف و500 رياضي من أكثر من 200 دولة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحديثة، التي ستستمر حتى 11 آب/أغسطس، وسيجري التنافس فيها على 329 ميدالية ذهبية في 32 رياضة.وأبرز توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، التضامن الأولمبي في خطابه، حيث قال: "في عالم تمزقه النزاعات، بفضل هذا التضامن يمكننا جميعا أن نجتمع الليلة".وتستضيف باريس الأولمبياد للمرة الثالثة، وكان الحفل الافتتاحي هو الأول الذي قام خارج الملاعب، وبدلا من ذلك سار الرياضيون في قوارب على نهر السين، وتحدوا الأجواء الممطرة مثلهم مثل الـ300 ألف متفرج الذين حضروا على ضفاف النهر لمتابعة الحفل، وأكثر من مليار شخص، عبر العالم، من المتوقع أنهم شاهدوا الحفل الافتتاحي عبر التلفاز.