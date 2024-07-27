تعرض مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى إطلاق نار وسط كركوك

2024-07-27 08:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، يوم السبت، بتعرض مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط المحافظة الى اطلاق نار من قبل مجهولين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين أطلقوا فجر اليوم النار على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة ساحة العمال وسط كركوك ولم يسفر عن الهجوم اية اصابات بشرية او اضرار مادية".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت الى موقع الحادث و عممت أوصاف المهاجمين للقبض عليهم الذين فروا الى جهة مجهولة، وفتحت تحقيقا بالحادثة".