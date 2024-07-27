نجم مانشستر يونايتد يتحكم في مصير مزراوي

2024-07-27 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعشهدت الساعات الماضية تحولاً مفاجئاً في تحديد مصير المغربي نصير مزراوي، ظهير بايرن ميونخ، بعدما دخل مانشستر يونايتد على خط المفاوضات من أجل ضمه.وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بفشل صفقة انتقال الدولي المغربي إلى وست هام يونايتد بعد فشل الأخير في التوصل لاتفاق مع وكيلة اللاعب، رغم موافقة بايرن ميونخ على العرض.من جانبه، ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن مسؤولي اليونايتد عقدوا محادثات مع رافاييلا بيمينتا، ممثلة مزراوي وزميله الهولندي ماتياس دي ليخت.وأضاف فابريزيو، عبر حسابه على موقع "إكس": "مزراوي يريد الانتقال إلى المان يونايتد، لكن ذلك يعتمد على مستقبل آرون وان بيساكا".يأتي ذلك بعدما أشارت تقارير إلى عرض بعض الوسطاء على اليونايتد وإنتر ميلان، إبرام صفقة تبادلية، تقضي بانتقال وان بيساكا إلى النيراتزوري مقابل دينزل دومفريس.المصدر: كورة