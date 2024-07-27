راضي شنيشل: منتخبنا سيحقق الفوز على الأرجنتين ولا يوجد مستحيل

2024-07-27 09:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم السبت، نظيره الأرجنتيني في الساعة الرابعة عصراً ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وقال مدرب منتخب العراق الاولمبي راضي شنيشل إن "‏ثقتي عالية بلاعبي منتخبنا الاولمبي وهم يدخلون مباراتهم الثانية أمام منتخب قوي وهو الارجنتين"، لافتاً إلى أنه "لا بد أن يطبق لاعبونا كل ما نكلفهم به من واجبات ويلتزمون توجيهاتنا، وان يبذلوا كل ما لديهم من جهد داخل الملعب خلال مدة المباراة لضمان الفوز".

واكد من خلال اتصال خص به وكالة شفق نيوز ان "مباراتنا اليوم صعبة، ولا سيما نحن سنلاقي منتخباً قوياً خارج من خسارة ويسعى للتعويض، ويبحث بكل طريقة عن الفوز من خلال استخدام كل أوراقه في مواجهة اليوم".

‏وأضاف شنيشل ان "التأهل إلى المرحلة الثانية مرهون بفوزنا اليوم على الأرجنتين وهذا سيؤمن لنا الصعود، ولا بد من التعامل بشكل منظم مع المباراة في لقاء اليوم، وعلى لاعبينا ألّا يقعوا في أي خطأ يكلفنا نقاط المباراة"، مبيناً أنه "لا يوجد شيء مستحيل والفوز وارد، لكن كل ذلك مرهون بأداء اللاعبين وتطبيقهم للواجبات المناطة بهم بغية تحقيق الفوز وضمان التأهل للمرحلة الثانية".

وختم شنيشل بالقول إن "الأرجنتين منتخب ليس بالسهل، ولم يكن سيئاً أمام المغرب في مباراته الاولى، ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، وستكون مباراة اليوم مصيرية له لأن أي اخفاق سيكون وضعه صعب جدا ولهذا السبب سيحاول جهد إمكانه أن يحقق الفوز، وهنا لابد ان يقدم لاعبونا كل ما لديهم للحد من خطورة لاعبي منتخب الارجنتين واستثمار الفرص السانحة لنا للتسجيل وتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير العراقية".