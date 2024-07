2024-07-27 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: وافق المسؤولون الأميركيون على عقار لمرض ألزهايمر يمكنه إبطاء المرض بشكل متواضع، مما يوفر خيارا جديدا للمرضى في المراحل المبكرة من المرض غير القابل للشفاء والمدمر للذاكرة. وأقرت إدارة الغذاء والدواء عقار “كيسونلا” من إنتاج شركة “إيلي ليلي” يوم الثلاثاء لعلاج الحالات الخفيفة أو المبكرة من الخرف الناجم عن مرض ألزهايمر. و”كيسونلا”...

The post إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر appeared first on شبكة اخبار الناصرية.