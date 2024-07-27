2024-07-27 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتحت البورصات الرئيسية في العراق، اليوم السبت (27 تموز 2024)، على سعر صرف بلغ 149.550 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148.250 دينارا.

واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150.250 دينار لكل 100 دولار ، فيما بلغت أسعار الشراء كما في البورصات 148.250 دينارا.

وتزامن الارتفاع مع اعلان البنك المركزي العراقي، تسليم دولار المسافرين حصرا بالمطارات، ومنح حصص الدولار فقط للشركات والمصارف التي تمتلك فروعا في المطارات.