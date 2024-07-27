رئيس الوزراء يحث القوى السياسية في كركوك على الاتفاق لاختيار المحافظ

2024-07-27 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القوى السياسية في كركوك على الاتفاق بشأن اختيار محافظ بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكوّن التركماني، في إطار متابعته لتفاهمات القوى الوطنية في المحافظة لتشكيل الحكومة المحلية، والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي في قطاعات التنمية والخدمات، وتطوير عمل الأجهزة المحلية بالمحافظة".وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى "أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطيل استمر منذ عام 2005"، مؤكداً "ضرورة العمل كفريق واحد، بعيداً عن التهميش أو الإقصاء لكل القوى الوطنية والاجتماعية المتآخية في كركوك".وحثّ، أعضاء مجلس المحافظة على "اختيار الإدارات الحكومية المحلية الناجحة، والاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة"، مؤكداً "دعمه لعمل المجلس، وتوفير كل ما من شأنه أن يرتقي بالواقع الاقتصادي، ويعزز زخم إعمار البنى التحتية والخدمات فيها".