بتهمة الاتجار بالبشر.. القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة في الديوانية

2024-07-27 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (27 تموز 2024)، القبض على أربعة اشخاص بينهم امرأة بتهمة الاتجار بالبشر في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالمرضى وإرسالهم لبعض الأطباء والاحتيال عليهم من قبل الأشخاص المتاجرين بالبشر مستغلين حالة المريض وبالتحديد في شارع الأطباء".

واضافت انه "تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من قبل مكافحة الجريمة المنظمة بالاشتراك مع قسم تفتيش الصحة في الديوانية والقبض على أربعة أشخاص بينهم امرأة".

وأكدت الوزارة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وعرضهم على قاضي التحقيق لغرض تقرير مصيرهم".