الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بسفينة ابن خلدون في البصرة (صور)

2024-07-27 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت (27 تموز 2024)، عن قيام فرقها بمكافحة حريقا اندلع داخل سفينة ابن خلدون في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فرقها في البصرة تساند فرق إطفاء الموانئ في اخماد وتبريد حادث حريق نشب محركات باخرة ابن خلدون (خارجة عن العمل ) ومتروكة لسنوات في منطقة المعقل".

واضافت ان "عملية الإطفاء تتم بحضور مركز شرطة المعقل والأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث".



