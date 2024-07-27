السوداني يؤكد أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك بأي اتفاق بين القوى الفائزة بالانتخابات

2024-07-27 11:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (27 تموز 2024)، أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك بأي اتفاق بين القوى الفائزة بالانتخابات خلال استقباله أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكوّن التركماني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن " السوداني، استقبل أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكوّن التركماني، في إطار متابعة لتفاهمات القوى الوطنية في المحافظة لتشكيل الحكومة المحلية، والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي في قطاعات التنمية والخدمات، وتطوير عمل الأجهزة المحلية بالمحافظة".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطيل استمر منذ عام 2005"، مؤكداً "ضرورة العمل كفريق واحد، بعيداً عن التهميش أو الإقصاء لكل القوى الوطنية والاجتماعية المتآخية في كركوك".

ووفقا للبيان، جدد رئيس مجلس الوزراء "حثّ أعضاء مجلس المحافظة على اختيار الإدارات الحكومية المحلية الناجحة، والاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة"، مؤكداً "دعمه لعمل المجلس، وتوفير كل ما من شأنه أن يرتقي بالواقع الاقتصادي، ويعزز زخم إعمار البنى التحتية والخدمات فيها".



