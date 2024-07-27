بسبب الإنجازات السياسية الوهمية.. تحذيرات من نزوح أهالي سنجار مرة أخرى- عاجل

2024-07-27 11:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني قادر قاجاغ، اليوم السبت (27 تموز 2024)، من موجات نزوح جديدة لاهالي سنجار بسبب الإنجازات السياسية الوهمية.

وقال قاجاغ في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عمليات عودة النازحين تتم بصورة سريعة وغير مدروسة، ولغرض احتساب إنجاز سياسي لوزارة الهجرة، والجهة التي تعمل معها".

وأضاف أن "الجميع يعلم بأن سنجار غير مستقرة أمنياً، وغير مستقرة خدميا، وتحتاج الدعم المالي لغرض تعويض المواطنين من النازحين لغرض إعادة أعمار منازلهم، وإلا سيتم نقل العوائل من مخيمات دهوك إلى مخيمات أخرى في سنجار، لغرض تسجيل إنجازات وهمية فقط".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في حزيران الماضي، عودة 569 نازحا إلى مناطقهم الأصلية في سنجار، هذا وتشهد مناطق سنجار تداخلات سياسية وامنية وعوائق سياسية تمنع عودة النازحين المتبقين من المكون الايزيدي من كردستان الى مناطقهم الاصلية لأغراض انتخابية.