"البارتي": كنا نمتلك معلومات عن استهداف مقرنا في كركوك والهجوم ذو طابع سياسي

2024-07-27 11:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك مريوان جلال، يوم السبت، بان الفرع كان يمتلك معلومات عن استهداف المقر، وأن الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وتزامن مع دور الحزب في تقريب وجهات النظر لتشكيل ادارة كركوك ومجلسها.

وقال جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الذي نفذه مجهولون من الجهة الخلفية لمقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني حيث توجد مقبرة خلف المقر، حيث أطلق المسلحون النار على المقر ورد حرس المقر النار عليهم وفروا الى جهة مجهولة"، مبييناً أن "الحزب كان يمتلك معلومات عن محاولة استهداف المقر من قبل مجهولين".

وأضاف جلال أن "الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وهو ليس استهداف للحزب الديمقراطي الكوردستاني بل يستهدف جميع مكونات كركوك، وجاء في وقت يعمل فيه الحزب الديمقراطي بتقريب وجهات النظر بين مكونات المحافظة للشروع بتشكيل ادارة المحافظة، وتفعيل عمل المجلس لغرض تقديم الخدمات لجميع مكونات المحافظة".

وكان مصدر أمني في محافظة كركوك، قد أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بتعرض مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط المحافظة الى اطلاق نار من قبل مجهولين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين أطلقوا فجر اليوم النار على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة ساحة العمال وسط كركوك ولم يسفر عن الهجوم اية اصابات بشرية او اضرار مادية".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت الى موقع الحادث وعممت أوصاف المهاجمين الذين فروا الى جهة مجهولة، للقبض عليهم، وفتحت تحقيقا بالحادثة".