استقرار أسعار الصرف في أسواق بغداد عند هذا الحد

2024-07-27 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقرت أسعار صرف الدولار، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل. واستقرت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149550 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي. كما استقر أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار. أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 149600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.