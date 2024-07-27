2024-07-27 12:00:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

عرضت سيارة فخمة من طراز “بنتلي S2” للبيع في روسيا بقيمة 50 مليون روبل (568 ألف دولار)، أكد صاحبها أن مالكة السيارة الأولى كانت إحدى أميرات دبي.

يوجد في العالم في الوقت الراهن قرابة 2.3 ألف سيارة فخمة من طراز بنتلي S2، والتي تم إنتاجها في الفترة من 1959 و1962، ووفقا للمالك الحالي فإن السيارة صنعت خصيصا لإحدى أميرات دبي، دون أن يذكر اسم الأميرة.

وقدر المالك الراهن ثمن السيارة بنحو 50 مليون روبل، وحسب إعلان بيع السيارة المنشور على منصة (auto.ru)، فإن عداد السيارة 125.5 ألف كيلومتر.

وتتميز السيارة بطلاء من لونين، كما تم تزيين الجزء الداخلي منها بجلد فاتح وخشب، ويفصل الجزء الخلفي والأمامي حاجز زجاجي يعمل بالكهرباء، كما تحتوي السيارة على طاولة قابلة للطي كما أنها مزودة بمكيف هواء.

ودخلت السيارة الفاخرة روسيا عام 2005، وفي عامي 2015 و2020 تم إجراء صيانة شاملة لها.



