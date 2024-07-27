2024-07-27 12:00:08 - المصدر: منصة إيشان

يخوض منتخبنا الأولمبي في الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت مباراته الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني لحساب المجموعة الثانية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وأكمل الفريق العراقي استعداداته لهذه المباراة المرتقبة وخاض آخر وحدة تدريبية له مساء أمس الجمعة حيث شارك فيها جميع اللاعبين، أعقبتها محاضرة فنية من قبل الملاك التدريبي للمنتخب وتحليل […]

ظهرت المقالة اليوم.. منتخب العراق الأولمبي جاهز للقاء الأرجنتين في المواجهة الصعبة أولاً على ايشان.