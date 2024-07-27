إخماد حريق نشب في باخرة متروكة في منطقة المعقل بالبصرة

2024-07-27 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، إخماد حادث حريق اندلع في باخرة جاثمة في ميناء المعقل بالبصرة منذ سنوات سابقة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرق الدفاع المدني في البصرة ساندت فرق "إطفاء الموانئ" في إخماد وتبريد حادث حريق نشب بمحركات باخرة ابن خلدون (خارجة عن العمل ) ومتروكة لسنوات في منطقة المعقل بحضور مركز شرطة المعقل والادلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث.

وفي حادث آخر تمكنت فرقة إطفاء مديرية الدفاع المدني بمحافظة البصرة من إخماد حادث حريق اندلع داخل محلين تجاريين متخذين لبيع المواد الإنشائية يقعان في منطقة العشار سوق الداكير الأول بمركز المحافظة دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر حزيران الماضي، إندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.

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