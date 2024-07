“الناصرية تستاهل“: حملة واسعة لرفع النفايات وتنظيف شوارع المدينة (تقرير مصور)

2024-07-27 12:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:انطلقت صباح اليوم السبت حملة خدمية واسعة النطاق في مدينة الناصرية، تهدف إلى رفع النفايات المتراكمة وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية. تأتي هذه الحملة بتوجيه مباشر من محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، وبمشاركة فعالة من جميع الدوائر الخدمية في المحافظة، وتهدف إلى تحسين الوجه الجمالي للمدينة وتوفير بيئة صحية...

