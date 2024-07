2024-07-27 12:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف الدكتور عمار الركابي، عضو مجلس محافظة ذي قار، عن تقديم طلب لرئاسة الوزراء لتحديد الأول من شهر تشرين اول القادم موعدا لبدء حملة تشجير واسعة النطاق في المحافظة. وتهدف الحملة إلى غرس أكثر من مليون شجرة متنوعة في مختلف أنحاء ذي قار، تسهم في تحسين البيئة وتخفيف...

The post ذي قار تطمح لزراعة مليون شجرة في الأول من تشرين المقبل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.