ارتفاع أسعار الذهب ببغداد و انخفاضها في اربيل

2024-07-27 13:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، وانخفضت اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (27 تموز 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 499 الف دينار، وسعر الشراء 495 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 469 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 465 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 الف دينار 510 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 470 الفاً و480 ألف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 577 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 505 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 433 ألف دينار .