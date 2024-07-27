وزير الصحة: البرنامج الحكومي بشأن مراكز الأورام السرطانية يسير بخطى حثيثة

2024-07-27 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، أن البرنامج الحكومي بشأن مراكز الاورام السرطانية يسير بخطى حثيثة، مشيرا الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل مباشر انشاء هذه المراكز.وقال الحسناوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح مركزين للأورام السرطانية، الاول في مستشفى الامامين الكاظميين (ع) والثاني في مستشفى الامل"، لافتا الى انه "لكل مركز جهازان متطوران وهما احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية من شركة (فارين) وشركة (فايزر)".وأوضح أن "هذين المركزين سيقدمان خدمات كبيرة بمعدل يصل الى 100 مراجع بتقنيات حديثة جدا"، مبيناً أن "الحالات التي كان من الصعب علاجها في الاجهزة القديمة اليوم من الممكن ان تعالج في بغداد بهذه الاجهزة الحديثة".وأضاف أن "هذه الاجهزة ليست فقط معجلات خطية وملحقاتها الكاملة بل هي عبارة عن مراكز متكاملة "، مشيرا الى أن "افتتاح هذين المركزين يأتي ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضمن البرنامج الصحي وتحت بند تطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الاورام".وتابع الحسناوي أن "هناك مركزا آخر في بغداد بمدينة الصدر قرب مستشفى ابن البلدي المعروف باسم مركز العطاء، وقد تمت اضافة جهازين متطورين للمركز ليصبح مجموع الاجهزة فيه ستة أجهزة، وهناك تطور ايضا في مركز الاورام في مستشفى بغداد دائرة مدينة الطب بعد اضافة جهاز جديد لتكون هناك ثلاثة اجهزة"، مؤكدا أن "هناك اربع محافظات ليست فيها خدمات للعلاج الاشعاعي الان بدأت الشركات بالعمل لانشاء مراكز متكاملة بناء وتجهيز في اربع محافظات اضافة الى تحديث الاجهزة الموجودة في المؤسسات الصحية".ونوه الى أن "البرنامج الحكومي بشأن ملف مراكز الاورام السرطانية يسير بخطى حثيثة، وأن هذا الملف متابع بشكل كبير من قبل رئيس الوزراء"، مبيناً أن "توفير الادوية الخاصة بعلاج الاورام في احسن حالاته، وأن هناك عددا غير قليل التي تكلف مبالغ تتجاوز مئات الاف الدولارات سنويا وهذه العلاجات موجودة فقط في وزارة الصحة".