هل سينهي مترو بغداد الاختناقات المرورية بالعاصمة؟.. توضيح حكومي

2024-07-27 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم السبت، أن مشروع مترو بغداد سيغطي 85 من مناطق العاصمة بكلفة تتجاوز 18 مليار دولار، فيما أشار إلى أن المشروع سيكون الأكبر في المنطقة. وقال الأسدي، إن التحالف الذي فاز بمشروع مترو بغداد يتألف من مجموعة شركات إذ تآلفت 9 شركات فيما بينها في تحالف واحد وتقدمت للمشروع، مبيناً أن التحالف يتألف من كبريات شركات القطارات في العالم والمتخصصة في أعمال المترو، ويضم شركات مصممة عالمية. وأضاف أن تحالف فاسخوت ونتر كابتال السويسري الذي يضم مجموعة شركات من إسبانيا وفرنسا وتركيا وبنك من إلمانيا، سيبدأ العمل بالمشروع في شهر آب القادم، مبيناً أن السقف الزمني للمشروع هو 4 سنوات، بكلفة تقديرية تبلغ 18 مليار دولار. وتابع أنه تم تعيين المناطق التي يمر بها المترو وتمت دراسة المناطق وكانت هنالك جولة في بغداد قمنا بها أكثر من 20 مرة لدراسة هذه الأماكن، موضحاً أن القطار سيمر بـ 85 في بغداد وسيغطي جميع المناطق الدينية، وسيغطي أيضاً جميع الجامعات الموجودة في العاصمة ومعظم الوزارات تحديداً 7 وزارات ضمن هذه الخطوط، وملاعب كرة القدم والأسواق العامة وأسواق الجملة سواء في مدينة الصدر أو الشورجة أو أماكن أخرى، وأيضاً سيغطي الأماكن السياحية والترفيهية. ولفت إلى أنه ستكون هنالك 7 خطوط متقاطعة في ما بينها، وسيكون هناك أيضاً عبور للأنهار في 3 مناطق لهذه المسارات، مشيراً إلى أن هنالك 64 محطة و4 مواقف للسيارات سعة كل موقف 10 آلاف سيارة الغرض منه التخفيف من حدة الزخم الموجود داخل المدينة. وأشار إلى أن المشروع يعد الأكبر في المنطقة وسيحل من أزمة النقل وبشكل كبير، معرباً عن أمله في أن يكون المشروع عالميا.