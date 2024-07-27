خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليار دينار واردات "غير نفطية" لمحافظتين

2024-07-27 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغت الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي أكثر من 15 مليار دينار بحسب ما أعلن موقع الشفافية، اليوم السبت. وأكد الموقع بإن الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الأسبوع الماضي، من 2072024 الى 2672024، بلغت 15 مليارا و714 مليونا و365 ألفا و75 دينارا. وأوضح أن نسبة 85 منها كانت نقدية ونسبة 15 منها كانت على شكل صكوك، ونسبة المقاصة كانت 0.