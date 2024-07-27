2024-07-27 14:12:02 - المصدر: واع

كركوك –واع-مهدي الربحاوييواصل فريق غاز الشمال النسوي لكرة السلة استعداداته تحضيراً للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان مطلع ايلول المقبل .وقال الأمين المالي للنادي حسين ضاحي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "فريق السلة النسوي يواصل استعداداته بقيادة المدرب رزكار رؤوف في محافظة السليمانية تحضيراً للمشاركة في منافسات البطولة العربية النسوية للأندية المزمع إقامتها في العاصمة الأردنية عمان مطلع ايلول المقبل، مؤكداً أن الفريق سيدخل معسكراً تدريبياً داخلياً ضمن منهاجه الفني الذي وضعه الملاك التدريبي لخوض عدد من المباريات التجريبية قبل دخول البطولة ".واضاف أن "الفريق سيعزز صفوفة بلاعبتين محترفتين الاولى اميركية الجنسية والثانية كندية ،إضافة إلى لاعبة عراقية الأصل مغتربة في السويد ،موضحاً أن الفريق يضم افضل اللاعبات المحليات على مستوى العراق وسبق له المشاركة في البطولات الخارجية وحقق نتائج جيدة ،فضلاً عن حصوله على بطولة الدوري العراقي النسوي ".