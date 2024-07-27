مفتن يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية تناول اللاعب سجاد غانم المنشطات

2024-07-27 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأوعز رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن المتسبب في قضية تناول لاعب منتخب الجودو سجاد غانم للمنشطات قبل مشاركته في فعالية الجودو بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.وقال الدكتور مفتن في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي في هذه القضية، وستحاسب المقصر، سواء كان اللاعب أو المدرب أو الإدارة أو اتحاد اللعبة، وستكون العقوبة قاسية بحق مَن تسبب بتشويه سمعة اللجنة الأولمبية في هذا المحفل الكبير".وأضاف أن "ما حدث للاعب سجاد غانم يعد سابقة خطيرة في الرياضة العراقية، إذ أن اللجنة الأولمبية دائما ما تكون حريصة على أن تكون مشاركتها في المحافل الخارجية بشكل مثالي، وبعيدًا عن أي مشاكل تذكر، لذلك فإن ما حدث لن يمر مرور الكرام، وستكون العقوبات قاسية جداً بحق المتسبب".وتابع أن "اللجنة الأولمبية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات التي دائما ما تقوم بتوعية الرياضيين، والتأكيد على ضرورة الابتعاد عن آفة المنشطات، إلا أن ما جرى جاء مخالفاً لسياسة اللجنة الأولمبية ومكتبها التنفيذي. يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أبلغت، بشكل رسمي، الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد، بوجود حالة إيجابية خلال نتيجة فحص المنشطات التي خضع لها لاعب منتخب الجودو سجاد غانم صحن".