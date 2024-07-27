الماء يجبر أهالي مجمع سكني في السليمانية للتظاهر والمطالبة بالإنصاف (صور)

2024-07-27 14:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم أهالي مجمع هواري زانكو في السليمانية، يوم السبت، وقفة احتجاجية ضد تردي وارتفاع أجور خدمة الماء في المجمع الذي يعد واحدا من المشاريع الحكومية.

وقالت ئالا عارف، وهي احد سكان هذا المجمع، لوكالة شفق نيوز: "أسكن في هذا المجمع منذ أكثر من خمسة أعوام وكانت سابقا أجور الماء بصورة مقطوعة بكلفة 15 الف دينار شهريا فازداد المبلغ ليصل إلى 25 ألف دينار شهرياً، علما ان خدمة الماء كانت سيئة من حيث النوعية والكمية وكنا ملزمين بشراء ماء الاستخدام اليومي وماء الشرب".

وأضافت أن "أهالي المجمع طالبوا بتحسين خدمة الماء من إدارة المجمع، وطلبنا تحويله إلى أمتار كما هو موجود في بعض الأحياء وبسعر لا يتجاوز 400 دينار للمتر الواحد، لكن تفاجئنا هذا الشهر بأن أجور الماء ارتفعت لتصل إلى 175 ألف دينار، علما ان أسبوعاً مر ولم يتم تجهيز الماء للمنازل بمعدل أكثر من 5 ساعات، واتضح ان المتر الواحد تم احتسابه بـ1750 دينار وهذا هو أكثر من ما يتم احتسابه للمشاريع التجارية وليس السكنية".

بدوره أكد كمال محمد، وهو أحد مواطني المجمع، لمراسل وكالة شفق نيوز أن "راتبي التقاعدي لا يتجاوز 230 الف شهريا وأطالب من إدارة المحافظة والجهات الرسمي حل مشكلة الماء وتخفيض سعر المتر إلى 400 دينار أسوة بباقي مناطق المحافظة".

وبين أن "المجمع يعاني من مشاكل خدمة أخرى لكن في فصل الصيف تظهر مشكلة الماء جلية بسبب الطلب المتزايد على استخدام الماء".