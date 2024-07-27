وزير الموارد: مشروع الإكساء الحجري لطريق السندباد سينجز قبل موعده المقرر

2024-07-27 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم السبت، أن مشروع الإكساء الحجري لطريق السندباد في العاصمة بغداد، سينجز قبل موعده المقرر.وقال ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "أجرى زيارة ميدانية لمشروع الإكساء الحجري على طريق السندباد، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المشروع يمتد من المسافة صفر الواقعة تحت جسر بغداد الجديدة - الدورة وحتى تقاطع معمل الاسمنت العراقية".وأضاف أن "المشروع كان مخططاً له أن ينجز خلال 180 يوماً، لكن المتوقع حالياً أن ينجز بأقل من هذه المدة كون وتائر تقدم العمل واضحة، وهناك عدة مواقع مفتوحة، قسم منها أعمال ترابية، وأخرى أعمال إكساء، وحالياً سندخل في عملية الإكساء الثانية".ولفت إلى أن "المشروع ستكون له قيمة نوعية في هذه المنطقة التي لا توجد فيها مشاريع حقيقية مخدومة، وسيضفي نوعاً من الجمالية على ضفاف نهر دجلة، ويعطي قيمة نوعية من الناحية البيئية".بدوره، قال المدير التنفيذي لمشروع الإكساء الحجري في طريق السندباد فلاح جاسر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة الإنجاز المالي المنفذة بلغت 33% في حين أن المخطط يبلغ 22‎%‎".وأشار إلى أنه "سيتم رفع الأنقاض والأطيان والترسبات النهرية غير المرغوب فيها واستبدالها بالتراب النظيف مع الحدل على شكل طبقات سمك كل طبقة 25 متراً"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع سيكون متنفس العوائل حيث يحتوي على مساحات خضراء وأماكن جلوس وغيرها من الخدمات".