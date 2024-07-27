وزير الصحة يتفقد طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي

2024-07-27 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي بسعة 100 سرير قبيل افتتاحه بعد إعادة تأهيله وتوسعته.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الصحة قام بجولة في أروقة بناية الطوارئ والتقى خلالها بالمهندس المقيم للمشروع واطلع على المراحل النهائية قبيل الافتتاح"، مبيناً أن "بناية الطوارئ مكونة من ثلاثة طوابق تم تأهيلها وتوسعتها الى أكثر من 100 سرير و7 صالات عمليات للحالات الطارئة إضافة الى ردهة الإنعاش الرئوي".وأوضح الحسناوي أن "مبنى الطوارئ سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة وسيسهم بشكل كبير في استيعاب الأعداد الكبيرة من الحالات الطارئة خاصة أن مستشفى اليرموك يعد من المستشفيات الرئيسة في جانب الكرخ من بغداد".