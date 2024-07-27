القضاء ينظم ندوة عن جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية

2024-07-27 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنظم معهد التطوير القضائي،اليوم السبت، ندوة عن جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية- الاستراتيجية الوقائية والمعالجات القانونية في ضوء عمل الجهات القضائية والمديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الندوة ترأسها رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وحضرها عدد من قضاة محاكم الجنايات وقضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام المختصين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى ممثلين من وزارة الصحة، فضلا عن مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورؤساء الاقسام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".