للعام الثالث تواليا .. إقليم كوردستان يستقبل زوار الأربعينية القادمين من إيران

2024-07-27 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هذا العام هو العام الثالث على التوالي الذي يستطيع فيه الزائرون الإيرانيون عبر معبر "الحاج عمران" في محافظة اربيل يقابله معبر "تمرجين" من الجانب الآخر التوجه الى مدينة كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقد تم هذا العام إعداد البنية التحتية اللازمة لاستضافة الزائرين من الحدود المذكورة.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، فإن معبر "تمرجين" هو للعام الثالث على التوالي الذي يكون فيه احد المعابر الحدودية الستة لزوار الاربعينية وأقرب الحدود إلى كربلاء، والذي لاقى استحساناً من قبل الإيرانيين والأتراك و الاذربيجانيين.

وأشارت، إلى أنه في هذه الحدود تم توفير الإمكانات اللازمة لراحة زوار الاربعينية في مواكب الإقامة والطعام والخدمات الأخرى.

ونقلت الوكالة عن محافظ أذربيجان الغربية تطرقه الى الخصائص الجيدة التي يتمتع بها معبر "تمرجين" من الطقس المناسب، وخفض التكاليف قائلا إنه: هذا العام تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال الزوار الى 500 الف شخص في معبر (تمرجين) و يمكننا استقبال المزيد من الناس".

وقال ايضا إنه تمّ نصب 90 موكبا حسينيا من معبر "تمرجين" وصولا الى مدينة النجف.