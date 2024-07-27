التشكيلة الرسمية للأولمبي العراقي أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس

2024-07-27 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، يوم السبت، عن تشكيلة الفريق التي ستواجه منتخب الارجنتين عند الساعة الرابعة عصراً ، ضمن الجولة الثانية لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 .

وتألفت التشكيلة من: حسين حسن لحراسة المرمى، و لخط الدفاع أحمد مكنزي، وحسين عامر، وزيد تحسين، ومصطفى سعدون، و لخط الوسط ، نهاد محمد، وإبراهيم بايش وكرار محمد، وعلى الأجنحة علي جاسم، ويوسف الأمين ، ولخطط الهجوم أيمن حسين.