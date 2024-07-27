أسعار المعدن الأصفر تتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

2024-07-27 15:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت أسعار الذهب تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من أن العقود الآجلة للذهب قد عززت من مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، لتتعافى من خسائر الجلسة السابقة. وجاء التعافي في أسعار الذهب، الجمعة، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. عند التسوية، الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.15 بالمئة، أو 27.5 دولار عند 2381 دولارا للأونصة، لكن المعدن الأصفر سجل خسائر بنسبة 0.75 بالمئة، ليواصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي. وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق لدى مؤسسة فوركس دوت كوم: تشير البيانات الأميركية التي جاءت متباينة إلى ضعيفة، الجمعة، إلى تراجع الضغوط التضخمية والنشاط الاقتصادي، مما يمهد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. وحصل صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مؤشرات جديدة تظهر إحراز تقدم في كبح التضخم، مما غذى التوقعات بأنهم سيستغلون اجتماعهم الأسبوع المقبل للإعلان عن خفض أسعار الفائدة بدءا من سبتمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في مايو. وبعد صدور هذه البيانات، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد.