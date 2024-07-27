2024-07-27 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس اتحاد المبارزة "زياد حسن" استضافة العراق بطولة آسيا تحت سن 23 عاما في العاصمة بغداد.وبين في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع) أن "الاتحاد القاري وجه إشعاراً إلى الاتحادات الآسيوية بالمشاركة في منافسات هذه البطولة التي ستنطلق في التاسع عشر وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل".وأشار حسن إلى أن "الاتحاد أنهى جميع الترتيبات لاستضافة الوفود وإنجاح البطولة التي تعد مناسبة كبيرة للاحتكاك، وإعطاء فرصة لظهور الأبطال وتعارفهم واكتساب الخبرات من بعضهم البعض في هذا الحدث الرياضي القاري الكبير".وأعرب عن "سعادته في احتضان بغداد تجمعاً آسيوياً كبيراً لأبطال القارة الصفراء، تحت سن 23 عاما، مضيفاً أن تواجد المنتخبات الآسيوية خلال تشرين الأول المقبل دليل على المكانة الكبيرة والسمعة الرياضية التي يتميز بها العراق. مؤكداً ثقته بالاستعدادات التي هيأها اتحاد اللعبة لإظهار البطولة بما يليق بمكانة العراق".وأوضح أن "اتحاد المبارزة شكل عدداً من اللجان على وفق تخصصاتها والعمل من الآن لوضع برنامج مشترك ورسم استراتيجية مدروسة، وأن الجميع يطمح لإنجاح بطولة آسيا وإخراجها بالصورة التي تنال إعجاب الوفود المشاركة".