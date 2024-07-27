اخطر من التدخين.. دراسة تحذر من المبيدات الحشرية

2024-07-27 15:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حذرت دراسة جديدة، اليوم السبت (27 تموز 2024)، من مخاطر المبيدات الحشرية على صحة الانسان لما تتسبب به من زيادة في نسبة الإصابة بمرض السرطان اكثر من التدخين.

ونشرت الدورية العلمية "frontiersin" دراسة اثبتت من خلالها، ان "أولئك الذين يعيشون في مناطق خاضعة للزراعة المكثفة وبالقرب من الحقول المزروعة، فإن مزيج المبيدات الحشرية الذي يتعرضون له يمكن أن يعزز بعض أشكال السرطان بدرجة أكبر مما يفعله التدخين".

وبحسب الدراسة، فإن "استخدام المنتجات الحشرية التي تحمي النباتات، ارتبط بشدة بظهور أورام سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، وسرطان الجهاز الليمفاوي، وسرطان الدم، وسرطان المثانة".

المصدر: وكالات