مركز: انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون زادت سبعة اضعاف في العراق

2024-07-27 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم السبت، ان تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفع من حوالي 278 جزءًا في المليون في العام 1750 بداية العصر الصناعي إلى 427 جزءًا في المليون في العام 2024.

وقال الغراوي في بيان اليوم، ان العام 2021 سجل انبعاثات في تركيز ثاني أوكسيد الكربون في العراق بنسبة 177.8 مليون طن، في حين شهدت السنوات الثلاث الماضية لغاية 2024 تسجيل 27.1 مليون طن، اي ان انبعاثات الغاز زادت سبعة اضعاف وتزيد الان سنويا بنسبة 4.88%.

واضاف ان العراق يحل في المرتبة الخامسة في اكثر الدول تلوثا بانبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون ومؤشرات الاحتباس الحراري وتاتي بغداد في المرتبة الـ 13 لأكثر المدن تلوثاً بانبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون، وتاتي اربيل في المرتبة الـ 336.

وتابع الغراوي ان اهم مصادر لارتفاع انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون في العراق هي قطاعات النفط والكهرباء والنقل حيث تحتل الغازات المصاحبة لحقول النفط المرتبة الاولى بنسبة 450%.

كما اشار رئيس المركزي إلى أنه وحسب تقرير لوكالة ناسا ان غالبية الانبعاثات تأتي من الصين والولايات المتحدة وجنوب آسيا، وقد جاءت من محطات الطاقة والمرافق الصناعية والسيارات والشاحنات، وفي أفريقيا وأمريكا الجنوبية كانت الانبعاثات تنبع من الحرائق وخاصة تلك المتعلقة بإدارة الأراضي والحرائق الزراعية وإزالة الغابات إلى جانب حرق النفط والفحم فتطلق تلك الحرائق ثاني أكسيد الكربون أثناء احتراقها.

الغراوي طالب الحكومة العراقية ووزارتها المعنية باطلاق المبادرة الوطنية للغابات والزام المحافظات كافة بزراعة الطوق الاخضر ومصدات الرياح، داعيا الحكومة الى الاستثمار في المناطق الصحرواية وخصوصا المشاريع التي تساهم في تعزيز الغطاء الاخضر.

وطالب ايضا الحكومة بوضع سياسات بيئة ومناخية لتقليل نسبة انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكاربون.