المرور تصدر قرارت جديدة للحد من استخدام مصابيح "الزينون" وركن العجلات على الأرصفة

2024-07-27 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية المرور العامة، يوم السبت، عن وضع قرارات جديدة بحق المخالفين، منها استخدام مصابيح "الزينون" والوقوف على الأرصفة في الشوارع العامة، وكذلك تحديد وقت دخول الشاحنات إلى العاصمة بغداد، مبينة أن المخالفين لتلك التعليمات سيتم تغريمهم بمبلغ 100 ألف دينار عن كل مخالفة.

وقال مدير شعبة الاعلام في مديرية المرور العقيد حيدر شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع مصابيح السيارات التي تستخدم مصباح نوع (زينون) تعتبر مخالفة مرورية ويحاسب عليها بغرامة مقدارها 100,000 دينار على من ارتكب هذه المخالفة"، مؤكداً أن "حملات مديرية المرور العامة مستمرة لمتابعة المخالفين".

ولفت إلى أن "مصابيح الزينون تتسبب بحوادث جسيمة في بعض الأحيان، لذلك نوصي مستخدمي الطريق بالابتعاد عن مثل هذا النوع من المصابيح لعدم التسبب بالحوادث للآخرين".

وبيّن شاكر أن "مديرية المرور أصدرت قرارين مهمين بخصوص المخالفات المرورية، وهما قرار رقم اربعة والذي صدر من المديرية خاص بمحاسبة المخالفين الذين يوقفون مركباتهم على الأرصفة العامة وسوف تكون هناك غرامات مقدارها 100,000 دينار وفق قانون المرور رقم ثمانية لسنة 2019 المادة 25 ثانياً الخاصة بالمخالفات المرورية بشكل عام ومنها الوقوف على الأرصفة العامة والتي تتسبب حقيقة بدمار للبنى التحتية للبلد".

وتابع: "كذلك لدينا قرار آخر قرار رقم خمسة الذي صدر من مديرية المرور العامة، الخاص بتنظيم دخول المركبات الكبيرة (الشاحنات) بشكل عام الى بغداد والتي حددت لها ساعات اوقات الدوام، يعني ساعات دخول هذه المركبات من الساعة 6:00 مساء ولغاية الساعة 6:00 صباحا من نفس اليوم، لذلك عممنا هذه القرارات على مواقع المديرية وصفحات الفيسبوك منصة فيسبوك الخاصة بمديرية المرور لتحذير المخالفين".

وأوضح شاكر أن "المخالفين لأوقات دخول الشاحنات للعاصمة بغداد سيتم تغريمهم بمبلغ 100 ألف دينار".