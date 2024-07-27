2024-07-27 15:30:08 - المصدر: منصة إيشان

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني بالقطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه “استهدف مجمع قيادة وسيطرة تابع لحماس تم إخفاؤه داخل المدرسة”. وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، إن ما لا يقل عن 12 […]

ظهرت المقالة استشهاد وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في دير البلح أولاً على ايشان.