2024-07-27 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم السبت (27 تموز 2024)، بأن العراق في المنطقة الثالثة لتركيز ثاني أوكسيد الكاربون بزيادة 7 اضعاف خلال 3 سنوات وبزيادة سنوية 4.88%.

وقال الغراوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "عام 2021 سجل انبعاثات بتركيز ثاني أوكسيد الكربون في العراق بنسبة 177.8 مليون طن، في حين شهدت السنوات الثلاث الماضية لغاية 2024 تسجيل 27.1 مليون طن، أي أن انبعاثات الغاز زادت 7 اضعاف وتزيد الان سنويا بنسبة 4.88%".

وأضاف، إن "العراق يحل في المرتبة الخامسة في اكثر الدول تلوثا بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون ومؤشرات الاحتباس الحراري وتأتي بغداد في المرتبة 13 لأكثر المدن تلوثاً بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون فيما تأتي أربيل في المرتبة 336".

وأوضح أن "اهم مصادر لارتفاع انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون في العراق هي قطاعات النفط والكهرباء والنقل حيث تحتل الغازات المصاحبة لحقول النفط المرتبة الأولى بنسبة 450% .

الغراوي طالب الحكومة ووزارتها المعنية بـ"اطلاق المبادرة الوطنية للغابات والزام كافة المحافظات بزراعة الطوق الأخضر ومصدات الرياح كما ندعو الحكومة الى الاستثمار في المناطق الصحراوية وخصوصا المشاريع التي تساهم في تعزيز الغطاء الأخضر كما نطالب الحكومة في وضع سياسات بيئة ومناخية لتقليل نسبة انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون".