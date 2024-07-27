2024-07-27 15:40:03 - المصدر: قناة الاولى

"بمساعدة نجليها" .. نائبة تستحوذ على مقدرات نينوى ووساطات اطلاق سراح "نجلها" تصطدم بقوة القضاء كشفت مصادر مطلعة من داخل محافظة نينوى فضيحة فساد مدوية تتمثل بإستيلاء النائبة ( ر . ح ) على الأراضي التابعة لوزارة التربية. المصادر أوضحت تفاصيل دقيقة عن الإستيلاء حيث اكدت انها تمت بفعل ومساعدة الحزب (ج) في المحافظة الذي يترأسه ( أ . م) المصادر أشارت أيضا إلى ان قوة قادمة من بغداد اعتقلت نجل النائبة ( ر. ح ) المتورط مع والدته بعمليات التلاعب والإستيلاء على أراضي وزارة التربية في نينوى ، وان وساطات عديدة من حزب الــ(ج) فشلت مؤخراً لاطلاق سراحه. الموضوع لم ينتهي عند هذا الحد .. فأبنت النائبة وتدعى ( س . ج) هي عضو بمجلس المحافظة عن حزب (ن.م) ، في المحصلة النهائية فأن النائبة وأبنها وبنتها وبدعم الحزب (ج) شكلوا شبكة لمصادرة أراضي نينوى لحسابهم الخاص ومنفعتهم الشخصية