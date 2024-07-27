"بمساعدة نجليها" .. نائبة تستحوذ على مقدرات نينوى ووساطات اطلاق سراح "نجلها" تصطدم بقوة القضاء
"بمساعدة نجليها" .. نائبة تستحوذ على مقدرات نينوى ووساطات اطلاق سراح "نجلها" تصطدم بقوة القضاء كشفت مصادر مطلعة من داخل محافظة نينوى فضيحة فساد مدوية تتمثل بإستيلاء النائبة ( ر . ح ) على الأراضي التابعة لوزارة التربية. المصادر أوضحت تفاصيل دقيقة عن الإستيلاء حيث اكدت انها تمت بفعل ومساعدة الحزب (ج) في المحافظة الذي يترأسه ( أ . م) المصادر أشارت أيضا إلى ان قوة قادمة من بغداد اعتقلت نجل النائبة ( ر. ح ) المتورط مع والدته بعمليات التلاعب والإستيلاء على أراضي وزارة التربية في نينوى ، وان وساطات عديدة من حزب الــ(ج) فشلت مؤخراً لاطلاق سراحه. الموضوع لم ينتهي عند هذا الحد .. فأبنت النائبة وتدعى ( س . ج) هي عضو بمجلس المحافظة عن حزب (ن.م) ، في المحصلة النهائية فأن النائبة وأبنها وبنتها وبدعم الحزب (ج) شكلوا شبكة لمصادرة أراضي نينوى لحسابهم الخاص ومنفعتهم الشخصية