2024-07-27 17:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم السبت، اعتقال وإبعاد نحو 70 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة.

وذكر بيان لشرطة بغداد/ الرصافة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها المتمثلة بـ(فوج طوارئ الرصافة السابع) وبالتعاون مع الأجهزة الامنية الأخرى نفذت حملة واسعة للقبض على الاشخاص المخالفين لشروط الإقامة ضمن قاطع المسؤولية حيث كانت الحصيلة القبض على 30 شخصاً من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الاقامة، ليتم إيداعهم التوقيف لأكمال الأجراءات القانونية بحقهم".

وفي السياق، أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إبعاد عدد من المخالفين عبر مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية شؤون الإقامة أبعدت 39 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار بغداد الدولي، بعد جهود كبيرة بالتتبع والملاحقة".