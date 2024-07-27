2024-07-27 17:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت (27 تموز 2024)، المرحلة الاولى لمشروع محطة المعالجة المركزية في حقل الفيحاء النفطي بمحافظة البصرة، بطاقة 100 ألف برميل يومياً.

وقال عبد الغني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزارة النفط نجحت في تحويل رقعة الفيحاء الاستكشافية إلى حقل نفطي منتج، حيث أنجزت مشروع المرحلة الاولى لمحطة المعالجة المركزية وهو يستهدف ثلاثة مكامن نفطية (اليمامة، مشرف، الزبير) لإنتاج (100) الف برميل باليوم".

وأضاف أن "الوزارة وضعت خطة لاستثمار الغاز المصاحب من الحقل من خلال بناء معمل لمعالجة واستثمار الغاز المصاحب بطاقة (125) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) والتي من المؤمل انجازه نهاية هذا العام 2024"، مؤكداً "حرص الوزارة على تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي بتطوير الصناعة النفطية والغازية، والعمل على زيادة الإيرادات المالية لدعم الاقتصاد الوطني".